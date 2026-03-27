Команда казачат‑юнармейцев Богородского округа примет участие в «Зарнице»

Юные патриоты Богородского округа, обучающиеся Центра образования № 21, воспитанники Центра допризывной подготовки молодежи и Хуторского казачьего общества «Перовское» выступят на всероссийских военно‑спортивных соревнованиях «Зарница». Ребята не только тренируются, но при этом заряжают всех вокруг своим энтузиазмом, дисциплиной и сплоченностью.

На тренировках для участников подготовили насыщенную программу: строевая подготовка — «чеканим шаг и держим строй!», освоение навыков РХБЗ — здесь ребята учатся быстро и грамотно надевать противогаз. Также школьников учат навыкам оказания первой помощи, премудростям топографии и ориентирования — умению читать карты, брать азимут, находить путь даже в незнакомой местности. А еще их ждут полоса препятствий, огневая подготовка и самое главное — работа в команде, чтобы научиться доверять друг другу, поддерживать и побеждать вместе.

Каждое занятие ребята будут оттачивать навыки, которые закаляют характер, воспитывают волю и учат ответственности за себя и товарищей.