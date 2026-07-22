Команда из Воскресенска стала призером областного шахматного турнира

Команда «долголетов» из Воскресенска в составе Александра Романова, Юрия Лешина и Алишера Турдыева достойно представила округ на областном турнире по шахматам и заняла второе место. Соревнования, посвященные Международному дню шахмат, проходили 20 июля в Шатуре в рамках проекта губернатора Московской области «Активное долголетие».

Участие в турнире приняли 12 смешанных команд из десяти городских округов Подмосковья. Турнир проходил по швейцарской системе в семь туров — это была настоящая схватка умов, где каждый ход решал судьбу партии. Участники демонстрировали стратегическое мышление, выдержку и умение просчитывать ходы соперников на несколько шагов вперед.

Особо стоит отметить выступление воскресенца Александра Романова, который выиграл серебряную медаль в личном зачете. Его уверенная игра и тактическая гибкость помогли команде войти в тройку победителей.

Шахматный турнир в очередной раз доказал, что возраст не помеха азарту, интеллектуальной борьбе и победам.