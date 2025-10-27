Команда из Воскресенска победила на чемпионате по оказанию первой помощи

Команда активистов из Воскресенска стала победителем регионального чемпионата по оказанию первой помощи. Финальный этап соревнований прошел в Щелкове.

В масштабных соревнованиях приняли участие более 150 человек из разных уголков Подмосковья, объединенных в 26 команд.

Победу в напряженной борьбе одержала команда «Трешка» из городского округа Воскресенск. Второе место заняли представители Чехова — команда «Первые-10», а третье место досталось местному коллективу «Восьмерка».

Участники демонстрировали мастерство в проведении сердечно-легочной реанимации взрослого человека, а также применяли навыки в двух сложных ситуационных задачах — «Люстра» и «Самокатчик».

В рамках первого испытания добровольцы оказывали помощь человеку без сознания, пострадавшим с частичной непроходимостью дыхательных путей и осколком в руке.

Вторая задача моделировала происшествие с четырьмя пострадавшими, среди которых были человек без сознания, человек с кровотечением из носа и двое паникующих людей, один из которых имел венозное кровотечение.

Подготовка к чемпионату для всех участников включала посещение специализированных мастер-классов, углубленное изучение теории и интенсивные практические тренировки для отработки полученных знаний.