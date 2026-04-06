Команда из Видного выиграла в Кубке КВН главы Ленинского округа

На сцене Детской школы искусств выступили восемь команд из Москвы, Гжели, Рязани и Видного. Участники представили юмористические номера, продемонстрировали актерскую игру и оригинальные шутки.

Главный приз завоевала «Сборная города Видное». Награду победителям вручил заместитель главы Ленинского городского округа Иван Гетман. Он отметил высокий уровень подготовки команд и атмосферу игры.



«Получил огромное удовольствие от игры — было действительно живо, смешно и энергично. Команды показали хороший уровень, чувствовалась подготовка и искреннее желание выступать», — сказал Иван Гетман.

Жюри определяло лучших в нескольких номинациях. Участников оценивали за юмор, качество шуток и сценическое исполнение. Отдельные награды присудили за лучший номер, шутку, а также за мужскую и женскую роли. Малый серебряный кубок достался детской сборной Видного.

Член жюри Людмила Лернер подчеркнула, что главным критерием оставался смех зала.



«Мы оценивали, в первую очередь, юмор и шутки — это в КВН самое главное. Когда жюри улыбается и смеется, тогда и оценки хорошие», — отметила она.

Для зрителей подготовили дополнительную программу. В зале провели лотерею, где разыграли призы от партнеров, включая сертификаты, фирменный мерч и умную колонку.