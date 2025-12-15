Команда из Видного выиграла бронзу в финале Юго-Западной лиги КВН

В Тамбове состоялся финальный этап Центральной Юго-Западной лиги Международного союза КВН. Ленинский городской округ в состязаниях юмористов представила команда «Сборная города Видное», которая заняла третье место.

По словам капитана видновской команды Ильи Сенчурова, это отличный стимул для дальнейшего роста и развития.

«Мы гордимся нашим результатом, хотя и рассчитывали на победу. Хочу поблагодарить за поддержку наших близких, болельщиков и администрацию Ленинского городского округа. Мы будем работать еще усерднее, чтобы радовать вас новыми победами», — добавил Илья Сенчуров.

В финале участники сразились в трех конкурсах: «Приветствие», «Музыкальный биатлон» и «Музыкальное домашнее задание». В рамках последнего этапа состязаний команда из Видного показала юмористическую постановку под оригинальную музыкальную композицию.

Предстоящим важным событием для «Сборной города Видное» станет участие в престижном фестивале «КиВиН-2026». Он пройдет с 15 по 25 января в Сочи.

«Наша команда уже начала подготовку. Мы полны решимости и планируем представить яркое выступление», — поделился капитан команды.