Команда из Видного вошла в полуфинал Центральной Юго-Западной лиги КВН

Сборная города Видное заняла второе место в четвертьфинале лиги международного союза КВН. Теперь она посоревнуется с восьмью командами в полуфинале.

Игры прошли в Туле. В этапе поучаствовали 17 команд из Тулы, Курска, Казани, Мелитополя, Калининграда, Таганрога, Белгорода, Орла, Смоленска.

Каждая команда представила номера в разных стилях юмора. Все они выступили в конкурсе «Приветствие». Сборная КВН из Видного представит Ленинский городской округ на полуфинале в конце октября.

«Зрители тепло приняли нашу команду. Также замечу тенденцию, что лучше всего работали шутки на актуальные темы. Уже через месяц нам предстоит полуфинальная игра, а это значит, что пора готовиться уже сейчас», — прокомментировал капитан «Сборной города Видное» Илья Сенчуров.

Отметим, что Центральная Юго-Западная лига — это последняя стадия перед попаданием команд в телевизионные лиги. Победитель получит шанс стать участником высшей или премьер-лиги КВН на «Первом канале».

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