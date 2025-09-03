Команда из Видного победила в Кубке КВН главы Ленинского округа

За почетный трофей боролись восемь команд из Москвы, Московской, Тульской, Рязанской, Тамбовской и Курской областей. Поддержать ребят пришли не только жители округа, но и представители Общественной палаты муниципалитета.

Члены жюри оценивали выступления в номинациях «Приветствие», импровизация и подготовленные номера, учитывая оригинальность и юмор. Уровень собравшихся в Детской школе искусств в городе Видное участников был очень высоким.

«Мы всегда объективны, честны и справедливы. Самое сложное — никого не обидеть. КВН — это мир, дружба, добро, сплочение команд. И, конечно же, юмор — он продлевает жизнь», — сказала член жюри Людмила Лернер.

По итогам конкурса победу одержала «Сборная города Видное». Заместитель главы Ленинского округа Иван Гетман отметил, что эта заслуженная награда станет хорошим стимулом для дальнейшего развития команды. Второе место заняла «ТО 14/35» из Москвы, на третьем — представители Тульской области «Знаем, знаем, проходили».