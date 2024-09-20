Команда из Видного победила на чемпионате России по танцевальному спорту

Команда танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» из Ленинского городского округа победила на чемпионате России по танцевальному спорту в дисциплине «Ансамбли». Видновские спортсмены стали единственными представителями Москвы и Московской области, которые когда-либо завоевывали чемпионский титул в этом направлении.

Чемпионат и первенство России проходили в Екатеринбурге с 17 по 22 сентября. Ребята из Ленинского округа завоевали золото среди 29 команд со всей страны. Теперь они шестикратные чемпионы Москвы и трехкратные чемпионы России.

Руководитель клуба Игорь Турукин подчеркнул, что ребята завоевали золото в направлении «формейшн» — самом сложном в танцевальном спорте. Это направление требует синхронного исполнения танца восьмью парами одновременно. Возраст участников команды от восьми до 10 лет.

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