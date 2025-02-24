Команда из Солнечногорска приняла участие в областном фестивале ГТО

Жители Солнечногорска приняли участие в областном фестивале ГТО, который проходил на базе физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» в Подольске. Мероприятие объединило более 20 команд.

Соревнования проходили как в командном, так и в личном зачете. Участникам предстояло выполнить ряд разнообразных испытаний, включая сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подъем туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из стоячего положения с прямыми ногами на гимнастической скамье, стрельбу из положения сидя или стоя с опорой локтей на стол или стойку, а также подтягивание из виса на высокой перекладине или рывок гири.

«Несмотря на неполный состав нашей команды, они продемонстрировали высокий уровень физической подготовки и достойно прошли все испытания. Ждем официального объявления результатов как командного, так и личного зачета», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Ознакомиться с результатами и узнать места для сдачи нормативов можно на официальном сайте ГТО. Также дополнительная информация размещена в группе во «ВКонтакте» «Центр ГТО Солнечногорск».

Жителям Солнечногорска напомнили, что выпускники школ могут получить дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения за значок ГТО.