Команда из Серпухова вошла в топ‑5 областной Школьной лиги по шахматам

Юные шахматисты Серпухова вошли в пятерку лучших по итогам сезона 2025-2026 Единой школьной лиги. Это высокое достижение не только для спортсменов, но и для всего округа, ведь оно подтверждает высокий уровень подготовки и настойчивость серпуховских ребят.

Команда школы № 19 имени Романа Катасонова достойно выступила на региональном этапе соревнований, показав отличные результаты и настоящую волю к победе. В отборочном дивизионе № 2 боролись 14 команд — конкуренция была очень серьезной. Турнир состоял из 7 напряженных туров с ограниченным временем партии: на каждую давалось всего 10 минут, плюс 5 секунд на каждый ход. Несмотря на эти сложные условия, команда из Серпухова сумела занять пятое место, проявив профессионализм, выдержку и сильный командный дух.

Заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева поздравила участников: «Поздравляю команду школы № 19 с почетным 5-м местом. Вы показали волю, характер и настоящее мастерство. Желаю ярких побед, уверенных ходов и только вперед!»