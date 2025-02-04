Команда из Серпухова приняла участие в открытом чемпионате Юнармии Подмосковья

Серпуховские юнармейцы продемонстрировали свои навыки и достижения на открытом чемпионате Юнармии Московской области, который прошел в городском округе Подольск. Мероприятие посвятили 80-летию Великой Победы и объединило команды из Подмосковья и Тверской области.
Серпухов представляли юнармейские отряды «Пересвет» школы № 18 и «Штурм» Дашковской школы. Участники соревновались в умении оказывать первую помощь и демонстрировали свои знания в настольных играх, связанных с историей и достижениями Юнармии. Ребята успешно справлялись с испытаниями, показывая высокий уровень подготовки и командного духа.
По итогам соревнований команда «Пересвет» заняла почетное второе место в категории «Медицина», подтвердив высокий уровень своих знаний и практических навыков. Участие серпуховских юнармейцев стало ярким примером их стремления к совершенствованию и активной гражданской позиции.
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