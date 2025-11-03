Команда из Серпухова победила в студенческой хоккейной лиге

Сборная Губернского колледжа из Серпухова приняла участие в матче с командой из Орехово-Зуева студенческой лиги. Состязание прошло в поселке Пограничный.

Итоговый счет матча составил 14 : 6. Это вторая игра для команды из Серпухова.

«Напряженная борьба и итоговый результат демонстрируют не только высокий уровень подготовки спортсменов, но и задают оптимистичный тон для дальнейших выступлений. Успех коллектива — результат системной работы под руководством тренера Дмитрия Гордеева», — прокомментировали в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.

Команда тренируется три раза в неделю. Спортсмены занимаются общефизической подготовкой, работой «на земле». Также хоккеисты отрабатывают тактические схемы и тренируются в тренажерном зале.

Следующий матч студенческой хоккейной лиги состоится в конце ноября.