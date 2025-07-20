Команда из Серпухова победила на всероссийском конкурсе туристических видео

Сотрудники отдела туризма и культурно-исторического наследия Управления культуры администрации Серпухова приняли участие в фестивале «Диво России». Они представили на суд жюри видео про родной город.

Полуфинал конкурса прошел в Йошкар-Оле. На него отправили около 250 проектов из 45 регионов России.

Из Серпухова отправили видео, снятое к 685-летию города в 2024 году на песню местного жителя Алексея Колобова. Помощь оказал телеканал «ОТВ-Серпухов».

Участниками съемок стали порядка 40 вокалистов и коллективов округа. В том числе эстрадного коллектива «Притяжение», студии Viva la voce, ансамблей народной песни «Миряночка», русской и популярной песни «Русские узоры», народного вокального ансамбля «Желанушки».

На фестивале «Диво России» проект занял первое место в номинации «Музыкальные видеоклипы» и получил много положительных отзывов от экспертов.