Команда из Сергиева Посада взяла золото на соревнованиях по авиамодельному спорту

Команда из Сергиева Посада завоевала первое место на всероссийских соревнованиях по авиамодельному спорту в Нальчике. В ее составе был воспитанник центра «Юность» Илья Фадеев, который также стал бронзовым призером в личном зачете.

Соревнования проходили в сложных условиях горных термиков Кабардино-Балкарии. За победу боролись 15 команд из разных регионов. Конкуренция была высокой, но спортсмены из Сергиева Посада показали лучший результат.

Илья занимается в авиамодельном кружке Центра детского технического творчества «Юность» с девяти лет. Его руководитель Алексей Решетников в этом году выиграл переходящий кубок памяти Г. А. Полтавца и был признан лучшим спортсменом на Чемпионате России в классе S9.

В кружке воспитанники начинают с простейших моделей и постепенно переходят к более сложным аппаратам. Они учатся работать с инструментами, клеить, измерять и понимать физику полета. Основа тренировок — модели из ударопрочного пенопласта ИПП, которые легкие и ремонтопригодные.

«Определяем центровку, балансируем крыло. Без этого модель не полетит», — объясняет Решетников. Это основа всего мастерства.

Каждый участник выбирает свой путь в авиамодельном спорте — от скоростных моделей до беспилотных летательных аппаратов современного типа. Упорство и любовь к небу помогают достигать успехов, как это показал Илья Фадеев.