Команда из Щелкова победила в военно-патриотической игре

На территории войсковой части в округе прошла военно-патриотическая игра «Тропа разведчика», которая собрала участников со всей Московской области, Москвы и Калуги. В состязании приняли участие 46 команд, представляющих 18 городов региона, а всего в соревнованиях участвовало более 600 молодых людей.

В рамках игры участникам пришлось пройти через ряд разнообразных испытаний, направленных на развитие навыков выживания, командной работы и военной подготовки: строевая подготовка — демонстрация умений держать строй и выполнять строевые команды, преодоление полосы препятствий — испытание физической выносливости и ловкости, метание гранат — развитие метких навыков и точности, распознавание воинских званий, а также доставка боеприпасов под условным обстрелом, оказание первой помощи, стрельба из страйкбольного автомата АК-74, вязание узлов и разборка автоматов.

По итогам состязаний в старшей возрастной группе победу одержала команда «Каскад-1» из Щелкова, которая показала лучшие результаты во всех испытаниях. В младшей возрастной группе лучшей стала команда «Белая эскадрилья» из Лосино-Петровского.