Команда из Реутова стала лучшей на фестивале «Город танцует в парках»

В Центральном парке Реутова состоялся этап Московского областного фестиваля «Город танцует в парках», который собрал около 2,5 тысячи зрителей. Главным триумфатором вечера стал танцевальный центр «Pro-движение», завоевавший звание лучшего коллектива уже в третий раз подряд.

Их впечатляющая постановка под названием «Телевизор» покорила как жюри, так и публику.

Впервые в этом году в фестивале была представлена новая номинация — «Индивидуальный исполнитель». Победу в ней одержала Кристина Рыжова из школы L.DANCE с номером «Я не лгу». Среди почетных гостей и членов жюри были заслуженный артист России Егор Дружинин, хореограф Алексей Карпенко и ведущая Юлия Костюшкина.