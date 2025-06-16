Команда из Реутова стала лучшей на фестивале «Город танцует в парках»

В Центральном парке Реутова состоялся этап Московского областного фестиваля «Город танцует в парках», который собрал около 2,5 тысячи зрителей. Главным триумфатором вечера стал танцевальный центр «Pro-движение», завоевавший звание лучшего коллектива уже в третий раз подряд.
Их впечатляющая постановка под названием «Телевизор» покорила как жюри, так и публику.
Впервые в этом году в фестивале была представлена новая номинация — «Индивидуальный исполнитель». Победу в ней одержала Кристина Рыжова из школы L.DANCE с номером «Я не лгу». Среди почетных гостей и членов жюри были заслуженный артист России Егор Дружинин, хореограф Алексей Карпенко и ведущая Юлия Костюшкина.
Заместитель главы Реутова Екатерина Отческая поздравила участников и подчеркнула, что благодаря поддержке областных властей талантливые танцоры получают возможность выступать на одной сцене с профессионалами. Организаторы фестиваля — «Московская областная дирекция по развитию парков» — отметили высокий уровень подготовки конкурсантов и особую энергетику зрителей из Реутова.
Таким образом, фестиваль вновь подтвердил свой статус одного из самых ярких культурных событий Подмосковья.
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