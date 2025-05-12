Команда из Реутова приняла участие в забеге «Наследники Победы»

Команда из Реутова приняла участие в патриотическом забеге «Наследники Победы», посвященном 80-летию Великой Победы. Традиционное соревнование состоялось 10 мая на полигоне «Алабино» в Московской области.

В мероприятии приняли участие около 1,5 тысячи человек из разных городов Подмосковья. Команду от Реутова составили 20 спортсменов. После финиша всех участников наградили памятными жетонами, а победители получили кубки. Для гостей работали полевая кухня и развлекательные площадки.

«Этот забег — не просто испытание силы и выносливости. Это дань уважения великому подвигу наших дедов и прадедов, которые ценой своей жизни подарили нам мир и свободу», — отметила министр Екатерина Швелидзе на открытии забега.

Представитель команды, временно исполняющий обязанности руководителя отделения «Молодой гвардии Единой России» в Реутове Сергей Дзыговский подчеркнул, что спортсмены из Реутова достойно преодолели дистанцию, проявив выносливость и командный дух. Несмотря на серьезную конкуренцию, ребята показали высокий уровень, продолжая традиции почитания подвига предков.

Напомним, что забег «Наследники Победы» в этом году прошел уже в двенадцатый раз. В соревнованиях участвовала молодежь от 18 до 35 лет, которая преодолевала восьмикилометровый маршрут с 30 препятствиями — среди них крутые подъемы, водные преграды и грязевые рвы.