Команда из Раменского стала призером в Единой школьной лиге

Спортсмены из Раменского округа заняли второе место в общекомандном зачете по итогам сезона Единой школьной лиги. Финалы прошли 29 апреля на площадке LIVE Арена, где собрались участники из 653 школ и 56 городских округов Подмосковья.

В этом сезоне школьники соревновались по стандартам профессионального спорта. За командами закреплены звездные амбассадоры — известные чемпионы, которые проводят мастер-классы и делятся опытом с юными атлетами. Особого успеха добилась сборная школы № 22: ребята выиграли золото в «Финале четырех» по волейболу.

Личную победу одержал Богдан Михайлов. Его признали лучшим игроком в баскетболе 3×3.

«Этот результат — заслуга всей команды и наставников. Мы усердно тренировались и верили в победу», — отметил Михайлов.

Представители округа подтвердили высокий уровень подготовки школьников. Серебро в общекомандном зачете стало закономерным итогом слаженной работы юных спортсменов и их тренеров.