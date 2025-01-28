Команда из Раменского победила в турнире по роликовому следж-хоккею

Фестиваль по следж-хоккею прошел в ледовом дворце в Дмитрове. На соревнования приехали участники со всей России — от центральных районов до Сибири.

Раменский округ представляла команда «Капелька России», составленная из воспитанников Удельнинской школы-интерната. Ребята показали отличные результаты в этой сравнительно новой игре и стали победителями турнира. А Вероника Сахно и Иван Васильев были признаны лучшими игроками.

В состав команды входили Владимир Радаев, Дамир Хаббибулин, Рустам Оздоев, Али Риза, Антон Васильев, Вероника Сахно, Иван Константинов, Дарья Шопу и Рустам Риза.

Сброная школы-интерната начала тренировки под руководством Андрея Корнилаева только в начале учебного года. Учитель физкультуры Наталья Давыдова активно участвовала и в тренировочном процессе, и в самой игре.

Победители планируют не останавливаться на первом достижении и намерены еще больше тренироваться и показывать высокие результаты.