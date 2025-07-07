Команда из Протвина заняла 4 место в международной спартакиаде инваспорта

В городе Могилеве в Белоруссии завершилась XXII Международная спартакиада инваспорта «Золотой Лев». Команда из Протвина городского округа Серпухов заняла четвертое место, выиграв пять золотых и две бронзовых медали.

Турнир объединил 17 команд и 105 спортсменов-инвалидов из России и Белоруссии. Участники представили такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Наро-Фоминск, Сергиев-Посад, Королев, Сафоново, Протвино, Смоленск, Луганск, Минск, Могилев. Председатель общественного объединения «Могилевская организация реабилитации и спорта инвалидов-колясочников» Олег Юрков выступил и идейным вдохновителем, и организатором спортивного события.

Участники продемонстрировали свои навыки в дисциплинах: жульбак кольбутто, стрельба из пневматической винтовки, корнхол, дартс, боччо, новус и армрестлинг. Спортсмены не только состязались, но и знакомились, общались, обменивались контактами. В конце спартакиады организовали праздничный ужин.