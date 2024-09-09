Команда из Подольска взяла 14 медалей на соревнованиях по боевым искусствам

На XVI Всероссийских юношеских Играх боевых искусств по киокусинкай команда юношей и девушек из городского округа Подольск завоевала 14 медалей. Соревнования проходили в Анапе.

Три золотых, семь серебряных и четыре бронзовых медали привезла команда из Подольска с XVI Всероссийских юношеских Игр боевых искусств по киокусинкай.

В состязаниях участвовали воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва «Пахра», клуба Vanmax и школы карате Алексея Фирсанова. Готовил к выступлениям ребят тренер Максим Попков.

Матвей Семенихин, Диана Крачковская и Константин Айба заняли первое место. Почетное второе — у Никиты Маркелова, Вероники Будко, Артема Салюкова, Софьи Карпухиной, Дианы Алановой, Ярослава Лапшина, Максима Муравлева. Карина Чурзина, Дмитрий Оловянников, Александр Алексов, Виктория Постникова поднялись на третью ступень пьедестала.

Торжественная церемония открытия игр состоялась в лечебно-оздоровительном комплексе «Витязь». Заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вячеслав Никитин зачитал перед собравшимися приветствие Президента России Владимира Путина.

Официальный старт соревнованиям дал исполнительный директор Российского союза боевых искусств, главный судья Игр Рамиль Габбасов.

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