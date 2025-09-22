Команда из Подольска выиграла 14 медалей на турнире по гимнастике

Более 200 спортсменок приняли участие в открытом турнире по художественной и эстетической гимнастике «Мы — команда». На соревнования приехали 16 команд из Подольска, близлежащих городов Московской области и из Москвы.

Девочки продемонстрировали мастерство в различных видах программы: общей физической подготовке и личном зачете, индивидуальных и групповых упражнениях, дуэтах и трио.

По итогам соревнований определены победители и призеры. В групповых упражнениях первое место заняла команда «Русские мелодии», второе — «Сапфиры», третье — у «Кокеток». В индивидуальной программе спортсменок 2019 года рождения золотая медаль — у Александры Косовой, серебряная — у Миланы Галкиной, бронзовая — у Арминэ Гургенян.

В индивидуальной программе участниц 2018 года рождения по первому юношескому разряду победила Ульяна Бородаева. Во втором юношеском разряде серебро выиграла Мария Кошелева, бронзу — Виктория Хрущева. В индивидуальной программе спортсменок 1917 года рождения по первому юношескому разряде первое первое место — у Софии Горчилиной, второе — у Дарьи Белоусовой, третье — у Анны Юрковой. Золотую медаль среди гимнасток 2016 года рождения завоевала Дарья Гуренкова, серебряную — Элина Мединцева.

Спортсменки получили медали, грамоты и кубки, а также памятные подарки от Федерации художественной и эстетической гимнастики Подольска.