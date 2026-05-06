Команда из Подольска вошла в десятку на фестивале КВН в Минске

Команда КВН «Это все мое родное» из молодежного центра «Территория будущего» достойно представила свой округ на фестивале Национальной художественной лиги КВН сезона 2026 года в Минске.

На масштабном событии собрались 22 команды из России и Белоруссии. Команда из городского округа Подольск вошла в десятку лучших и продолжит борьбу за выход в полуфинал.

По словам руководителя команды Ольги Рейзвих, впечатления от выступления остались незабываемые. «Все очень волновались — тем более в другой стране, — но выступили на высшем уровне», — отметила она.

Оценивали номера звездные гости и признанные мастера юмора, среди которых были чемпион Высшей лиги КВН Гордей Ершов и чемпион Высшей лиги КВН 2022 года Павел Малахов.

Главный приз турнира — путевка на Международный фестиваль КВН «КиВиН 2027» в Сочи.