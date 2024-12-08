Команда из Подольска стала призером спартакиады среди трудовых коллективов

Компания «Россети Московский регион» организует спортивное событие ежегодно, проводят его в четыре этапа. В этом году участниками соревнований стали команды управления предприятия и его структурных подразделений из Подольска, Домодедова, Раменского, Серпухова, Каширы, Чехова.

Финальные состязания по волейболу, плаванию и гиревому спорту прошли в спортивном центре «Юность». В результате первое место завоевала команда из Раменского, почетное второе заняли спортсмены из Серпухова и третье досталось работникам предприятия из Подольска.

Состязания уже стали традиционными, с каждым годом все больше сотрудников компании принимают в них участие.

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