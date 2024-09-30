Команда из Подольска победила во всероссийской игре «Девушки в погонах»

В Подольске впервые прошла военно-патриотическая игра «Девушки в погонах». Команды из Подольска завоевали золото и серебро.

В соревнованиях приняли участие 120 команд из 23 регионов России. Подольчанки из «Витязя Быково» победила, а отряд «Варяг» занял третье место.

«Поздравляю наших девушек-юнармейцев с очередными успехами! Результаты впечатляющие. Еще совсем юные, они по-взрослому умеют справляться с трудностями и готовы встать на защиту своих, если понадобится. Гордимся нашими юными жительницами!», — сказал Григорий Артамонов.

С этого года игры приурочат к годовщине подвига народа в битве за Москву. Соревнования стали всероссийскими, и будут названы в честь ветерана Великой Отечественной войны Марии Михайловны Рохлиной, которая живет в Подольске. Она недавно отметила 100-летний юбилей и лично приехала поддержать юных патриотов.

«Дорогие девочки! Ни одна армия в мире без нас не обходится. Держите марку, держите свое достоинство, любовь к родине, преданность ей, никогда не нарушайте ни одну клятву, ни одну присягу!», — сказала Мария Рохлина.

Патриотические игры состояли из нескольких этапов: спортивное ориентирование, тактическая стрельба, марш-бросок и другие.

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