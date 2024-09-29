Команда из Подольска победила на областном турнире по плаванию среди лиц с ОВЗ

В городском округе Подольск провели седьмой областной фестиваль спорта по плаванию среди лиц с ОВЗ Московской области. Участие в нем приняли четыре команды из Подмосковья. Спортсмены из подольского Климовска стали первыми.

Турнир организовали в бассейне Универсального спортивного центра «Юность». Он специально оборудован для людей с ограниченными возможностями здоровья. На церемонию открытия приехал заместитель главы городского округа Подольск Вадим Буров.

Четыре команды из Московской области стали участниками состязаний: это спортсмены из Волоколамска, Видного, Серпухова и подольского Климовска. В лично-командных зачетах они преодолели дистанции в 25 и 50 метров вольным стилем.

Первое место заняла команда Всероссийского общества инвалидов из Климовска, второе завоевали спортсмены из Волоколамска, у серпуховского отделения общества инвалидов — почетное третье место.

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