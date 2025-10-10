Команда из Подмосковья заняла призовые места на всероссийском конкурсе по ПДД

В детском центре «Смена» в Анапе прошел финал всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Участники из Подмосковья продемонстрировали глубокие знания и заняли призовые места.

Представители региона стали лучшими в номинации «Творческий конкурс», а также на станции «Автогородок».

Команда из Московской области также заняла второе место в дисциплине «Фигурное вождение» и третье в разделе «Знатоки правил дорожного движения».

Участники конкурса в течение пяти дней демонстрировали знание правил дорожного движения, применяли их на практике в автогородке, показывали навыки езды на велосипеде и оказания первой помощи пострадавшим в авариях.

Кроме того, каждая команда представила зрителям творческий номер на тему дорожной безопасности.