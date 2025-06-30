Команда из Подмосковья заняла 3-е место в финале турнира «Школа безопасности»

Всероссийские соревнования «Школа безопасности» среди команд Центрального федерального округа завершились в Липецкой области. В число призеров вошли участники из Подмосковья.

На протяжении шести дней 36 команд из 18 регионов боролись за победу. Они проходили испытания на выносливость.

Как рассказали в региональном Минобразования, в программу также пошли полосы препятствий, пожарная эстафета, поисково-спасательные работы и многое другое. Участники продемонстрировали навыки оказания помощи в экстренных ситуациях.

В результате в младшей возрастной группе команда школы № 10 из Чехова заняла третье место.

В министерстве отметили высокий уровень подготовки ребят и их стремление к победе.