Команда из Подмосковья заняла 3-е место в финале турнира «Школа безопасности»

Всероссийские соревнования «Школа безопасности» среди команд Центрального федерального округа завершились в Липецкой области. В число призеров вошли участники из Подмосковья.
На протяжении шести дней 36 команд из 18 регионов боролись за победу. Они проходили испытания на выносливость.
Как рассказали в региональном Минобразования, в программу также пошли полосы препятствий, пожарная эстафета, поисково-спасательные работы и многое другое. Участники продемонстрировали навыки оказания помощи в экстренных ситуациях.
В результате в младшей возрастной группе команда школы № 10 из Чехова заняла третье место.
В министерстве отметили высокий уровень подготовки ребят и их стремление к победе.
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