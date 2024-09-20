Команда из Подмосковья впервые стала обладателем Кубка России по киберхоккею

Команда Vityaz из Подмосковья впервые завоевала Кубок России по киберхоккею в формате 6×6. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.

В финале киберхоккеисты встретились с титулованным клубом RustyX. Основное время завершилось победой Vityaz. В овертайме команды обменялись голами, а итоговый счет — 4:3 в пользу подмосковной команды.

За Vityaz выступали Иван Капустенко (XxKapUdstaxX), Павел Вахненко (peppenntur), Лука Бауер (LucePro), Максим Гонцов (Motzzyy), Игорь Мотов (prostoLike) и Кирилл Иванов (iStrongRus).

Напомним, Кубок России 6×6 завершает сезон чемпионата России по киберхоккею и проводится в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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