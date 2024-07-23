Команда из Подмосковья приняла участие в соревнованиях беспилотников на Сахалине

Студенты техникума имени Королева из Подмосковья приняли участие в соревнованиях беспилотников. Они прошли в формате гражданских учений на Сахалине.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, в состав команды вошли специалисты в области IT во главы с Дмитрием Гулейковым. Соревнования разделили на восемь категорий, среди которых доставка грузов, мониторинг линейных объектов, водных ресурсов и другие.

«Одним из самых популярных сценариев соревнований среди участников является мониторинг лесных хозяйств, что подчеркивает важность этой задачи в условиях современной экологии и природоохранных мероприятий», — отметили в министерстве.

Руководитель по инженерным соревнованиям в рамках «Архипелага 2024» Полина Мозгалева провела лекцию для участников. Она рассказала о важности подобных мероприятий для развития инженерного потенциала у молодежи.

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