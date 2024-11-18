Команда из Павловского Посада выиграла первенство России по баскетболу

С 13 по 15 ноября в Минске прошел международный турнир по баскетболу среди юношей 2010 года рождения и моложе, на котором успешно выступила команда спортивной школы Павлово-Посадского городского округа. Юные баскетболисты продемонстрировали высокий уровень подготовки, одержав четыре победы подряд.

В первой игре команда уверенно обыграла команду «Минск-1» со счетом 76:50. Во второй встрече в упорной борьбе ребята опередили соперников из Мытищ со счетом 46:43. В следующих матчах павловопосадские спортсмены показали отличную игру, победив команды «Тринта» (69:55) и БК «Стремление» (93:52).

Команда поблагодарила тренера Ивана Чернышова за профессиональную подготовку и грамотное руководство на турнире. Также хочется отметить упорство и волю к победе юных баскетболистов, которые не раз доказывали свое мастерство на различных соревнованиях.

Напомним, что команда Павлово-Посадского городского округа уже становилась победителем на первенстве России по баскетболу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».