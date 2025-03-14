Команда из Павловского Посада выиграла матч областного Кубка по хоккею

На ледовой арене в Павловском Посаде состоялся стартовый матч спортивного соревнования Московской области «Кубок ФХМО — 2025». Округ в турнире представляет команда «Тигры», состоящая из молодых хоккеистов.

В первом матче им противостоял хоккейный клуб «Спартак», в составе которого выступают игроки 2012–2013 годов рождения.

По итогам трех периодов команда «Тигры» обыграла соперников с финальным счетом 9:5. По словам тренеров, хоккеисты продемонстрировали высокий уровень мастерства и волю к победе. Сами спортсмены поделились, что, по их мнению, эта победа стала хорошим стартом в областном Кубке и вселила уверенность в дальнейшие успехи.

«Первая игра новых соревнований для „Тигров“ из Павловского Посада принесла первую победу в копилку команды», — сообщили в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.