Команда из Орехово-Зуева вошла в число лидеров фестиваля по робототехнике

В Санкт-Петербурге завершился международный технологический фестиваль R:ED FEST, объединивший разработчиков и молодых инженеров в направлениях робототехники и программирования. Команда «Школы юного инженера» центра детского творчества «Родник» имени Героя РФ А.Н. Осокина из Орехово-Зуева вошла в пятерку лучших команд в дисциплине «Сумо».

В этой категории роботы сражаются, пытаясь вытолкнуть соперника за пределы ринга.

В Министерстве образования Подмосковья, коллектив под руководством Марины Бояршиновой стал единственным представителем Московской области среди 300 команд-участниц.

Путь к финальным поединкам оказался результатом длительной подготовки: школьники многократно модифицировали технические решения, занимались программной настройкой, тестировали механизмы в разных сценариях и оттачивали стратегию поведения робота в соревновательной среде.

В образовательном центре отметили, что успех команды стал отражением не только технических навыков, но и упорства, умения работать сообща, принимать инженерные вызовы и искать нестандартные решения.

Наставники также уверены, что полученный опыт станет для учащихся важной отправной точкой к дальнейшему росту и профессиональному становлению в сфере высоких технологий.