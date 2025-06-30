Команда из Одинцова стала серебряным призером первенства России по софтболу

Команда «Калита» из Одинцовской спортивной школы олимпийского резерва стала серебряным призером Первенства России по софтболу среди девушек до 15 лет. Соревнования прошли в поселке Тучково Рузского городского округа.
Первый состав команды показал выдающийся результат — не потерпел ни одного поражения в первом круге соревнований. В решающем матче за «золото» одинцовские спортсменки уступили команде United с минимальным отрывом всего в одно очко: по итогам напряженной борьбы «Калита» завоевала серебряные медали тура.
Второй состав команды «Калита» также показал достойный результат, войдя в пятерку лучших среди 14 команд-участниц соревнований. Успех одинцовских спортсменок подтверждает высокий уровень подготовки в Одинцовской спортивной школе олимпийского резерва и растущую популярность софтбола в Подмосковье.
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