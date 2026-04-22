Команда из Одинцова стала чемпионом Школьной лиги по шахматам

Команда из Одинцова стала победителем Школьной лиги по шахматам. Второе и третье места заняли школьники из Щелкова и Раменского.

«Финал четырех» по шахматам состоялся 20 апреля в усадьбе Гребнево . За победу боролись команды Щелкова, Дубны, Одинцова и Раменского. Сильнейшими стали школьники из Одинцова, набравшие в финале 34,5 очка. Серебро досталось Щелкову с результатом 15,5, а бронза — Раменскому с показателем 12,5.

Соревнования регионального этапа Школьной лиги проходят в четырех дисциплинах: футзал, волейбол, баскетбол 3×3 и шахматы.

Полуфинальные матчи по баскетболу прошли в Люберцах 21 апреля, а 29 апреля на Live Арене в Одинцове команды Люберец и Ленинского округа будут бороться за звание чемпиона. Среди юношей состязаться будут Павловский Посад и Одинцово.

Также 22 апреля в Чехове пройдут финальный этап по футзалу с участием команд из Чехова, Красногорска, Фрязина и Жуковского. В Подольске 23 апреля и в Балашихе 24 апреля проведут матчи по волейболу.

По итогам «Финала четырех» определят абсолютных чемпионов.

Всего в областном этапе Школьной лиги принимают участие 336 команд. Турниры проводят в рамках федеральной программы «Спорт России».