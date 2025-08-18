Команда из Одинцова примет участие в соревновании «Битва роботов»

Первый отборочный этап соревнования «Битва роботов» запланирован на 23 августа. На нем будут посоревноваться 28 инженерных коллективов из разных стран: России, Индии, Ирана и Казахстана. Участие примет и команда из Одинцова.

Среди участников — команда Concrete Mixer из деревни Ляхово. Они выйдут на поле боя со своим роботом весом 110 килограммов, которому дали название «Гусь».

Робот-победитель поединка будет сражаться в рамках этого этапа с другими машинами, управлять которыми будут команды-разработчики, заряженные идеями, опытом и смекалкой. Участники поединков будут встречаются друг с другом для демонстрации боевых возможностей своих роботов.

Главная задача — превзойти соперника по точности управления, надежности и инженерному исполнению техники. Кроме того, по итогам первого этапа победители выйдут в полуфинал турнира и продолжат борьбу за выход в финал и призовые места.

Онлайн-трансляция соревнований начнется в 9:00 по московскому времени. Зрители смогут смотреть поединки онлайн в реальном времени и поддерживать любимые команды в ходе состязаний.