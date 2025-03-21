Команда из Одинцова победила на муниципальном этапе конкурса родительских комитетов

В Одинцовской гимназии № 14 прошел муниципальный этап конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители первых». В мероприятии участвовали девять команд из разных школ Одинцовского округа, которые представили свои проекты о взаимодействии школ и семей в вопросах воспитания детей.

Участники поделились опытом организации внеклассных мероприятий, вовлечения родителей в учебный процесс и создания комфортной среды для развития каждого ребенка. Конкурс стал площадкой для вдохновения и обмена идеями.

Победителем муниципального этапа стала команда родительского комитета Одинцовского лицея № 6 имени Александра Пушкина. Участники представят округ на региональном этапе конкурса, который пройдет в апреле.

«Секреты дружного класса. Родители первых» — это новый проект, который запустили в этом году при поддержке Родительского совета при подмосковном Министерстве образования и организации «Движение первых». Мероприятие организовали для укрепления взаимодействия между школами и семьями.