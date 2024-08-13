Команда из Обухова выиграла турнир по футболу в Богородске

Традиционный футбольный турнир памяти заслуженного мастера спорта Григория Федотова в 66-й раз прошел на стадионе «Знамя» Богородского городского округа. В этом году за кубок боролись 12 команд.

На площадке стадиона «Знамя» Богородского округа провели турнир в честь советского футболиста Григория Федотова из Ногинска, который первым забил 100 мячей в Чемпионате, Кубке и играх за сборную СССР.

В финале турнира в третий раз встретились те же команды, что и в прошлые годы: футбольный клуб «Обухово» и клуб «Легион» из Ногинска. В прошлом году победу одержали ногинчане.