Команда из Обухова выиграла турнир по футболу в Богородске

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Традиционный футбольный турнир памяти заслуженного мастера спорта Григория Федотова в 66-й раз прошел на стадионе «Знамя» Богородского городского округа. В этом году за кубок боролись 12 команд.

На площадке стадиона «Знамя» Богородского округа провели турнир в честь советского футболиста Григория Федотова из Ногинска, который первым забил 100 мячей в Чемпионате, Кубке и играх за сборную СССР.

В финале турнира в третий раз встретились те же команды, что и в прошлые годы: футбольный клуб «Обухово» и клуб «Легион» из Ногинска. В прошлом году победу одержали ногинчане.

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

По итогам соревнований впервые за 66 лет существования Кубка имени Григория Федотова его обладателем стала команда футбольного клуба «Обухово». Ногинчане уступили соперникам со счетом 2:4.

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