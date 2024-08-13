Команда из Обухова выиграла турнир по футболу в Богородске
Традиционный футбольный турнир памяти заслуженного мастера спорта Григория Федотова в 66-й раз прошел на стадионе «Знамя» Богородского городского округа. В этом году за кубок боролись 12 команд.
На площадке стадиона «Знамя» Богородского округа провели турнир в честь советского футболиста Григория Федотова из Ногинска, который первым забил 100 мячей в Чемпионате, Кубке и играх за сборную СССР.
В финале турнира в третий раз встретились те же команды, что и в прошлые годы: футбольный клуб «Обухово» и клуб «Легион» из Ногинска. В прошлом году победу одержали ногинчане.
По итогам соревнований впервые за 66 лет существования Кубка имени Григория Федотова его обладателем стала команда футбольного клуба «Обухово». Ногинчане уступили соперникам со счетом 2:4.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Украинские учителя призвали изучать в школах труды Бандеры
Салливан написал мемуары о трудной работе послом в России
На Западе предупредили о рисках длительного пребывания ВСУ внутри РФ
Глава Богородска Сухин поздравил ветерана ВОВ со 101-летним днем рождения
Команда из Обухова выиграла турнир по футболу в Богородске
Звуки взрыва напугали жителей Екатеринбурга
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте