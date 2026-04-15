Команда из Ногинска выиграла чемпионат России по фитнес-аэробике

С 9 по 14 апреля в Москве прошли чемпионат и первенство России по фитнес-аэробике, приуроченные к 35-летию федерации этого вида спорта. В состязаниях приняли участие сильнейшие команды со всей страны — от Поволжья до Сибири.

Несмотря на сильнейшую конкуренцию, танцевальная команда BEAST из Ногинска завоевала золото чемпионата России. Ребята уверенно прошли все этапы и показали высокий уровень подготовки. Теперь команда носит звание чемпионов России.

Фитнес-аэробика — групповой вид спорта. Команда выполняет комплекс сложнокоординационных аэробных упражнений с высокой интенсивностью под ритмичное музыкальное сопровождение. Столь высокий результат ногинской команды стал возможен благодаря регулярным репетициям и опыту участия в соревнованиях различного уровня.

«Когда мы поняли, что стали победителями, конечно, эмоции зашкаливали. Было очень волнительно, потому что соперники достойные, но мы вышли и показали, на что способны. Для этого столько всего было сделано, столько тренировок. Мы счастливы!» — поделились ребята.