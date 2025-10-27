Команда из Ногинска стала призером Кубка Юнармии по скалолазанию

На III открытом Кубке Юнармии по скалолазанию команда «Допризывник» из Ногинска заняла второе место. Мероприятие прошло в Мытищах и собрало 32 команды из различных регионов страны.

Отряд «Допризывник» представлял Центр допризывной подготовки Богородского округа, который подготовил своих участников к разнообразным испытаниям. Программа была разработана так, чтобы молодые люди могли продемонстрировать свои навыки, полезные в туристических походах.

Юнармейцы успешно справились со всеми этапами, включая оказание первой помощи и вязку туристических узлов. Особенно впечатляющим было их мастерство на скалодроме, где они показали скорость и точность. Несмотря на отличные результаты, до победы не хватило всего нескольких баллов, что принесло ребятам заслуженные награды за второе место.

Министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе отметила рост интереса к таким соревнованиям, так как в этом году количество участников увеличилось с 24 до 32 команд. Мероприятие также приурочили к 84-й годовщине контрнаступления Красной Армии под Москвой и было направлено на развитие альпинистской подготовки среди молодежи.