Команда из Ногинска победила в футбольной Третьей лиге

Футбольный клуб «Красное Знамя» из Богородского округа Московской области вписал золотыми буквами свое имя в историю отечественного футбола. В финале Третьей лиги, который прошел в Сочи, команда продемонстрировала настоящий мастер-класс, разгромив соперников со счетом 6:0.

Триумфальный сезон ногинской команды завершился успехом. В финальном матче каждый игрок «Красного Знамени» показал максимум своих возможностей.

С первых минут встречи команда захватила инициативу и не отпускала ее до финального свистка. Всего по итогам сезона сразу несколько футболистов «Красного Знамени» были удостоены индивидуальных наград: Тоби Макинде — лучший бомбардир турнира, Егор Васильков — лучший нападающий, Иван Никин — самый ценный игрок (MVP).

«Нельзя не отметить и успехи команды в завершенном сезоне, где „Красное Знамя“ показало себя одним из самых стабильных коллективов лиги, заложив прочный фундамент для нынешнего триумфа», — отметили в пресс-службе администрации Богородского городского округа.