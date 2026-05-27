Команда из Ногинска победила на областном конкурсе казачьих классов

26 мая были подведены итоги областного конкурса-смотра на звание «Лучший казачий кадетский класс». По итогам конкурса дипломом победителя награждена команда «Казачья дружина» третьего класса Б Центра образования № 21 Богородского округа.

В числе основных целей и задач конкурса — повышение роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма.

В состав команды вошли ученики казачьего класса в количестве 12 человек. Ребятам предстояло пройти ряд непростых испытаний. В том числе — снять видеоролик «Визитная карточка», в которой раскрыть деятельность команды, направленную на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Также нужно было представить презентацию проекта «Карта достопримечательностей». Этот блок испытаний ребята выполнили в виде экскурсии по родному городу, в том числе рассказали, как Ногинск связан с российским казачеством.

Интеллектуальный марафон «История и традиции казачества» прошел в формате онлайн и оставил у школьников только положительные эмоции.