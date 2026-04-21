Команда из Наро-Фоминского округа стала лауреатом конкурса родительских комитетов

Лучшие родительские комитеты из 12 округов Подмосковья встретились на зональном этапе конкурса «Секреты дружного класса» , который проходил в центре «Багратион» в Одинцове. Наро-Фоминский округ представляли победители муниципального этапа — команда пятого класса «А» из Атепцевской школы.

Школьники, их родители и классный руководитель Эдуарда Корниенко тщательно готовились к конкурсу, репетировали ежедневно. Команде «Класс-плюс», как и другим участникам соревнования, нужно было ярко, точно, талантливо и с юмором рассказать о себе и своих успехах.

По итогам конкурса команда из Наро-Фоминского округа завоевала звание лауреатов второй степени. Ребята получили ценные призы, среди которых — поездка в учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на смену «Растим патриотов России».