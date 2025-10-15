Команда из Наро-Фоминска стала призером всероссийской военно-патриотической игры

Нарофоминская команда вернулась со всероссийской военно-патриотической игры «Наша сила–в единстве» в Грозном. Ребята завоевали «золото» в стрельбе из автомата Калашникова и «серебро» за физподготовку, а в общем зачете заняли седьмое место и вошли в топ-10 сильнейших команд страны.

В Наро-Фоминске провели торжественное награждение. На прошлой неделе ребята пообщались с Заместителем главы Натальей Трофимовой, с ней они обсудили будущие планы, детали выступления и то, как округ может поддержать их начинания.

Затем эстафету общения принял Председатель Совета депутатов Геннадий Пензов, который в понедельник пригласил команду на неформальное чаепитие.