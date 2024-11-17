Команда из Наро-Фоминска победила на всероссийском чемпионате по экономике

В Российском университете кооперации в Мытищах прошла торжественная церемония награждения победителей регионального отборочного этапа всероссийского кейс-чемпионата школьников по экономике и предпринимательству. Команды школьников представили интересные и перспективные проекты в таких направлениях, как «Бизнес» и «Кейс-проектирование».

Это мероприятие стало кульминацией насыщенного периода, в течение которого молодые таланты проявили свои лучшие качества: умение разрабатывать проекты, решать сложные задачи и эффективно работать в команде.

Среди победителей оказалась команда учащихся из Наро-Фоминской школы № 4 имени Завадского под руководством учителя обществознания. Эти ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки и креативности, что позволило им завоевать призовые места.

Теперь команда из Наро-Фоминска готовится представить Московскую область на заключительном федеральном этапе чемпионата.

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