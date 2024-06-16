Команда из Наро-Фоминска победила на межрегиональном фестивале футбола

В спортивном турнире принимают участие не только юниорские футбольные клубы, но и ребята из специализированных школ, интернатов и дети с ограниченными возможностями здоровья. В этот раз на соревнованиях победила команда «Атепцево». Также в рамках турнира прошли товарищеская игра и мастер-класс от Дмитрия Градиленко, Эдуарда Мора, Дмитрия Сенникова и других легендарных футболистов.

«Мы не первый раз принимаем фестиваль и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Спасибо за добрые слова, сказанные в наш адрес, как гостеприимных хозяев. Да, Наро-Фоминская земля всегда славилась тем, что она гостеприимна, рада встретить гостей и организовать любой праздник, любого масштаба!» — сказал председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.