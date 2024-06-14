Команда из Мытищ вошла в топ-3 турнира по ракетомодельному спорту

Воспитанники детско-юношеского центра «Галактика» в Мытищах приняли участие во II Международных соревнованиях на Кубок имени Леонова по ракетомодельному спорту. Состязание провели на аэродроме «Киржач» во Владимирской области.

Участниками соревнований стали команды из России, Узбекистана, Беларуси и Таджикистана. Спортсменов приветствовали космонавты Александр Гребенкин, Олег Кононенко и Николай Чуб прямо с борта Международной космической станции.

Команда из Мытищ стала бронзовым призером. Даниэль Алеид в личном зачете взял медали всех проб. Андрей Герливанов заполучил золоту и две серебряные. Юнна Петрова на второй ступени пьедестала, а на третьей Екатерина Герливанова и Федор Пучнин.

Тренер спортсменов из Мытищ Ольга Ибрагимова стала лучшей в классе S4 и второй в классах S9 и S10.

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