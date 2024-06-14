Команда из Мытищ вошла в топ-3 турнира по ракетомодельному спорту

Фото: Пресс-служба Мытищи

Воспитанники детско-юношеского центра «Галактика» в Мытищах приняли участие во II Международных соревнованиях на Кубок имени Леонова по ракетомодельному спорту. Состязание провели на аэродроме «Киржач» во Владимирской области.

Участниками соревнований стали команды из России, Узбекистана, Беларуси и Таджикистана. Спортсменов приветствовали космонавты Александр Гребенкин, Олег Кононенко и Николай Чуб прямо с борта Международной космической станции.

Команда из Мытищ стала бронзовым призером. Даниэль Алеид в личном зачете взял медали всех проб. Андрей Герливанов заполучил золоту и две серебряные. Юнна Петрова на второй ступени пьедестала, а на третьей Екатерина Герливанова и Федор Пучнин.

Тренер спортсменов из Мытищ Ольга Ибрагимова стала лучшей в классе S4 и второй в классах S9 и S10.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фейковый билет в НАТО. Украина получила договор ни о чем

Появился внятный план. В мире не смогут проигнорировать заявление Путина по Украине

⚽️Чемпионат Европы по футболу: все скандалы и расклады

«Крайняя мера». Россиянам рассказали, как возместить квартирный ущерб из-за потопа

Как тебе такой харассмент, Илон Маск?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте