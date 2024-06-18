Команда из Мытищ поучаствовала в «Гонке героев»

Фото: Пресс-служба Мытищи

На полигоне Алабино прошла «Гонка героев». В ней приняли участие 47 команд городских округов Московской области, в том числе сборная из Мытищ.

Протяженность полосы препятствий, подготовленной для спортсменов, составляла восемь километров. На пути им встречались крутые подъемы, спуски, водные переправы, грязевые рвы. Среднее время преодоления дистанции — три часа. В каждой команде было от 15 до 20 человек старше 18 лет.

«В этом году приехали команды из 47 городских округов Московской области. Здесь много студентов, активистов молодежных организаций и движений, участников спортивных и патриотических клубов, а также участников СВО, ветеранов боевых действий. Это настоящий праздник спорта, товарищества и преодоления себя», — прокомментировала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Пресс-служба Мытищи
Фото: Пресс-служба Мытищи
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Пресс-служба Мытищи
Фото: Пресс-служба Мытищи
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Пресс-служба Мытищи
Фото: Пресс-служба Мытищи
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«Гонка героев» проводится Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области с 2013 года. Участие в ней полностью бесплатно.

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