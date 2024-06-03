Команда из Мытищ победила на всероссийском фестивале «Минибаскет»

Всероссийский фестиваль «Минибаскет» прошел на базе отдыха «Витязево» в Анапе. Победителем соревнований стала женская команда из Мытищ.

Фестиваль по баскетболу среди команд девушек 2014-2015 годов рождения прошел в Анапе. Участие приняли баскетболисты мытищинской спортивной школы Олимпийского резерва.

В турнире 3х3 две команды из Мытищ заняли первое и второе места. Бронзу получили в турнире 4х4. Также спортсменки забрали награды в индивидуальных конкурсах.

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