Команда из Можайска заняла 2-е место на чемпионате гражданской обороны

На Бородинском поле прошел Межрегиональный открытый чемпионат Московской области среди нештатных формирований по обеспечению мероприятий гражданской обороны. Участниками соревнований стали около 250 специалистов из 71 команды Московской области и других регионов Центрального федерального округа.

Состязания прошли по девяти направлениям. Участники демонстрировали навыки работы постов радиационного и химического наблюдения, звеньев связи, аварийно-технических команд, санитарных постов, пожарно-спасательных подразделений и других формирований.

Отдельным этапом стало личное первенство по надеванию средств индивидуальной защиты. Здесь от специалистов требовались не только скорость, но и точность выполнения нормативов.

За соблюдением правил следила судейская коллегия из 45 экспертов во главе с главным судьей чемпионата, заместителем начальника Главного управления МЧС России по Московской области Артемом Иваницким.

На торжественном открытии участников приветствовали глава городского округа Можайск Денис Мордвинцев, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Артем Иваницкий и директор Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника Игорь Корнеев.

Помимо соревнований, на Бородинском поле работал дискуссионный клуб, где специалисты обменивались опытом. Также состоялась выставка с участием 20 компаний, представивших современное оборудование, технику и средства индивидуальной защиты.

Можайский округ на чемпионате представили три команды. В соревнованиях по подвижному пункту питания наши земляки заняли второе место.

По итогам чемпионата участники подтвердили высокий уровень подготовки и готовность выполнять задачи по защите населения. Проведение соревнований на Бородинском поле стало символичным продолжением традиции служения и защиты Отечества.